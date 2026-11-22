jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang bisa dikonsumsi dalam bentuk jus dan baik untuk kesehatan.

Dikenal sebagai salah satu buah tropis tumbuh di tempat kering atau lembab, jambu biji dianggap begitu berkhasiat di semua bagiannya.

Berbagai bagian dari buah jambu memiliki khasiat untuk tubuh manusia, mulai dari daging buahnya, hingga daun bisa dimakan dengan berbagai cara.

Adapun untuk daun buah jambu harus direbus terlebih dahulu supaya menjadi teh herbal.

Dari segi tekstur, buah jambu sebenarnya mirip dengan buah pir yang renyah dan empuk ketika dikunyah.

Buah ini kaya akan serat dan nutrisi dan digadang-gadang bisa mengalahkan jeruk terutama dalam hal vitamin C.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Pencernaan

Manfaat jambu biji yang pertama ialah membantu meningkatkan pencernaan.