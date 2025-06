3 Manfaat Jengkol untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka jengkol? Jengkol dan petai merupakan makanan yang dihindari banyak orang.

Hal karena aroma jengkol yang begitu menusuk dan kurang sedap.

Namun, di balik baunya yang khas, jengkol menyimpan beragam khasiat untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan kadar gula darah

Salah satu khasiat utama jengkol untuk pasien diabetes adalah menjaga kadar gula darah agar tetap stabil.

Bahkan, dalam sebuah studi dari Journal of the Science of Food and Agriculture, jengkol diyakini membantu menurunkan kadar gula darah.

Studi tersebut meneliti kelompok tikus dengan diabetes yang diberi makan jengkol.

Hasilnya, terjadi penurunan kadar gula darah berkat produksi hormon insulin yang meningkat.