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3 Manfaat Jeruk, Baik Dikonsumsi Ibu Hamil

3 Manfaat Jeruk, Baik Dikonsumsi Ibu Hamil
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Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jeruk mengandung vitamin B dan C yang sangat baik untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu menjaga tekanan darah

Manfaat jeruk yang pertama ialah membantu menjaga tekanan darah.

Tekanan darah yang tinggi tidak baik bagi kesehatan, khususnya jantung dan hati.

Anda bisa menjaga tekanan darah dengan memanfaatkan khasiat dari jeruk yang sudah dibuktikan melalui penelitian dari Cleveland Clinic.

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Terdapat 25 pasien yang dilibatkan dalam penelitian tersebut yang mengalami penyumbatan pada arteri mereka.

Para pasien tersebut sudah mencoba obat-obatan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, tetapi hasilnya masih kurang memuaskan.

Ada beberapa manfaat jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menjaga tekanan darah.

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