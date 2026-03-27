3 Manfaat Jeruk, Baik untuk Ibu Hamil

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan buah yang mengandung segudang nutrisi dan baik untuk kesehatan.

Jeruk juga tinggi kandungan vitamin C yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit.

Anda bisa mengonsumsi jeruk begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu meningkatkan kesehatan otak

Salah satu manfaat jeruk adalah bisa membantu menyehatkan otak Anda.

Selain kaya akan vitamin C, jeruk ternyata mengandung kalium, folat, dan antioksidan yang cukup tinggi.

Baca Juga: 4 Manfaat Jeruk untuk Kulit yang Perlu Anda Ketahui

Ketiganya dipercaya bisa membantu meningkatkan fungsi saraf otak.

Bahkan, menurut penelitian dari American Academy of Neurology, minum jus jeruk bisa membantu menurunkan risiko kehilangan memori pada pria.