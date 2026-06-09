menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Jeruk Bali, Ampuh Obati Luka

3 Manfaat Jeruk Bali, Ampuh Obati Luka

3 Manfaat Jeruk Bali, Ampuh Obati Luka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jeruk bali. Foto: viennaegyptinternationa

jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Anda bisa mengonsumsi buah yang satu ini dalam bentuk jus dan salad.

Buah ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga kaya nutrisi penting.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Infeksi dan Luka

Manfaat jeruk bali yang pertama ialah membantu mengobati infeksi dan luka.

Jeruk bali mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka.

Baca Juga:

Sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak biji jeruk bali mampu melawan Staphylococcus aureus yang resistan terhadap methicillin (MRSA), yaitu jenis infeksi staph yang sulit diobati dengan antibiotik biasa.

Selain itu, jeruk bali kaya vitamin C yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka.

Ada beberapa manfaat jeruk bali yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengobati luka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI