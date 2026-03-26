3 Manfaat Jeruk Bali yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Salah satu nutrisi yang terkandung di dalam buah yang satu ini ialah vitamin C.

Anda bisa mengonsumsi jeruk bali begitu saja atau diolah dalam bentuk salad.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Infeksi dan Luka

Manfaat jeruk bali yang pertama ialah bisa membantu mengobati infeksi dan luka.

Jeruk bali mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka.

Sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak biji jeruk bali mampu melawan Staphylococcus aureus yang resistan terhadap methicillin (MRSA), yaitu jenis infeksi staph yang sulit diobati dengan antibiotik biasa.

Selain itu, jeruk bali kaya vitamin C yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka.