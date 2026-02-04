menu
3 Manfaat Jus Seledri yang Bikin Kaget

3 Manfaat Jus Seledri yang Bikin Kaget

3 Manfaat Jus Seledri yang Bikin Kaget
Jus Seledri. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang mengandung segudang nutrisi.

Untung mendapatkan manfaatnya, biasanya sayuran ini diolah menjadi jus.

Dalam satu cangkir seledri, setara dengan 237 ml, tersedia 1,6 gram serat, 40 milgram kalsium, dan 260 miligram kalium.

Selain itu, seledri juga mengandung fitonutrien (senyawa pada tumbuhan) yang bersifat antioksidan, yaitu karotenoid dan flavonoid.

1. Menjaga kekebalan tubuh

Salah satu manfaat jus seledri bisa meningkatkan sistem imun, sehingga bisa melawan infeksi penyebab penyakit.

Pasalnya, seledri merupakan salah asupan yang mengandung vitamin C dan merupakan makanan sumber antioksidan yang mengandung karotenoid dan flavonoid.

Karotenoid dan flavonoid ini akan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas penyebab penyakit kronis, seperti penyakit jantung hingga kanker.

Ada beberapa manfaat jus seledri yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan pencernaan.

