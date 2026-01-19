3 Manfaat Jus Sirsak, Ampuh Redakan Mual yang Mengganggu
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar mengonsumsi berbagai jus buah segar.
Salah satu buah yang bisa dijadikan jus ialah sirsak. Di balik rasa asam, buah sirsak memiliki manfaat yang menakjubkan untuk kesehatan.
Sirsak telah dipercaya puluhan tahun untuk mengobati berbagai penyakit dan mencegah terjadinya penyakit berbahaya yang bisa menyerang tubuh manusia.
1. Mengatasi rasa mual
Manfaat jus sirsak yang pertama ialah membantu mengatasi rasa mual.
Mual atau morning sickness adalah kondisi yang umum terjadi pada ibu hamil di trimester pertama.
Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon, penciuman yang sensitif, hingga kurang nutrisi.
Apabila memungkinkan, ibu bisa mengonsumsi sirsak untuk mengatasi rasa mual.
Ada beberapa manfaat jus sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan rasa mual.
