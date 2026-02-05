3 Manfaat Kacang Hijau, Ampuh Menurunkan Kolesterol

jpnn.com, JAKARTA - KACANG hijau sering diolah dalam bentuk hidangan bubur yang lezat.

Namun selain itu, kacang hijau juga mengandung segudang nutrisi yang luar biasa.

Pasalnya, dalam satu gelas kacang hijau seberat 100 gram bisa memberikan kandungan zat gizi, seperti: Energi: 323 kkal; Protein: 23 gram; Lemak: 1,5 gram; Karbohidrat: 56,8 gram; Serat: 7,5 gram.

Kacang hijau juga mengandung Karoten (Vitamin A): 223 mikrogram; Thiamin (Vitamin B1): 0,5 miligram; Riboflavin (Vitamin B2): 0,15 miligram; Niasin (Vitamin B3): 1,5 miligram, Vitamin C: 10 miligram; Kalsium: 223 miligram; Fosfor: 319 miligram; Besi: 7,5 miligram; Kalium: 816 miligram; dan Zinc: 2,9 miligram.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan tekanan darah

Salah satu manfaat kacang hijau, yakni mampu membantu menurunkan tekanan darah.

Pasalnya, kandungan protein pada kacang hijau ternyata memiliki khasiat bagi penderita hipertensi.

Menurut para ahli, bahwa protein ini bisa menghambat kerja angiotensin converting enzyme (ACE).