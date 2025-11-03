menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Kacang Kenari yang Direndam, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

3 Manfaat Kacang Kenari yang Direndam, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

3 Manfaat Kacang Kenari yang Direndam, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kacang kenari. Foto: Aharas

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Ada berbagai jenis kacang yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari kacang tanah, kacang almond,kacang mete, hingga kacang kenari.

Kacang kenari yang direndam lebih mudah dicerna dan meningkatkan kesehatan otak serta fungsi jantung.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kecerdasan otak

Manfaat kacang kenari yang pertama ialah baik untuk kecerdasan otak.

Kacang kenari sering disebut sebagai "makanan otak", dan ada alasannya.

Baca Juga:

Kacang kenari yang direndam kaya akan asam lemak Omega-3, menyediakan nutrisi penting untuk perkembangan otak dan fungsi kognitif.

Lemak sehat ini mendukung pemeliharaan sel-sel otak dan meningkatkan daya ingat.

Ada beberapa manfaat kacang kenari yang direndam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya baik untuk kecerdasan otak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI