3 Manfaat Kacang Tanah untuk Penderita Diabetes yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu makanan yang aman dikonsumsi penderita diabetes.
Diabetes sendiri merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Selain lezat, kacang tanah mengandung zat gizi yang membantu penderita diabetes untuk mengontrol gula darah dan gejalanya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengontrol berat badan
Salah satu manfaat makan kacang tanah ternyata bisa membantu mengendalikan penyakit diabetes melalui cara mengontrol berat badan.
Pasalnya, kacang bisa memberikan rasa kenyang yang bertahan lama dan mencegah keinginan untuk makan berlebihan.
Kondisi tersebut tentunya akan membuat berat badan tetap stabil yang sangat bermanfaat untuk penderita diabetes.
2. Mengontrol gula darah
Salah satu khasiat makan kacang tanah ternyata bisa membantu mengendalikan penyakit diabetes melalui cara mengontrol gula darah.
Ada beberapa manfaat kacang tanah untuk penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja melindungi jantung.
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