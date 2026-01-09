3 Manfaat Kangkung, Bikin Diabetes Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai jenis sayuran.

Salah satu jenis sayuran yang populer ialah kangkung. Sayuran ini memiliki cita rasa yang khas dan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan.

Selain rasanya yang nikmat, kangkung juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk mengatasi berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah diabetes

Pada tahun 2013 para peneliti berhasil menemukan manfaat kangkung untuk mencegah diabetes pada ibu hamil dan bayinya yang dilakukan pada tikus percobaan.

Penelitian dalam Journal of Diabetes ini membuktikan peran sayur kangkung bisa bekerja sebagai antioksidan.

Antioksidan diyakini bisa menangkal oksidasi penyebab diabetes pada sel-sel tubuh ibu hamil dan janin.

2. Melawan kerusakan hati (liver)

Penelitian dalam jurnal Molecules membuktikan bahwa kangkung mujarab untuk melawan kerusakan organ hati.