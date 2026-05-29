3 Manfaat Kayu Manis Campur Daun Salam, Bantu Tingkatkan Gairah Pasangan
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat cake dan puding.
Selain itu, kayu manis juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Pasalnya, kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.
Selain itu, kayu manis merupakan sumber mineral, yakni kalsium; kalium; mangan; magnesium; tembaga; besi; selenium; dan seng.
Jika kayu manis dicampur dengan teh daun salam, maka manfaatnya makin baik.
Untuk membuat secangkir teh kayu manis campur daun salam sangatlah mudah.
Siapkan 1 liter air, 3 batang kayu manis, dan 7 lembar daun salam.
Sebaiknya gunakan daun salam kering dan kayu manis dalam bentuk batangan, bukan bubuknya.
Ada beberapa manfaat kayu manis yang dicampur daun salam yang baik untuk tubuh dan salah satunya ialah membantu meningkatkan metabolisme tubuh.
