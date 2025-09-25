3 Manfaat Kayu Manis Campur Madu, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk menambah aroma dan rasa beberapa hidangan gurih dan juga makanan penutup.
Namun selain itu, kayu manis juga bisa digunakan sebagai pengobatan alami untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Campuran kayu manis dan sesendok madu dikatakan bisa memberi banyak khasiat bagi wanita.
Penasaran? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kesuburan
Sebuah penelitian dari Natural Fertility Info mengatakan mengonsumsi kayu manis akan mengurangi risiko wanita untuk terkena penyakit PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome.
Penyakit itu membuat fungsi ovarium terganggu sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal.
Kayu manis berguna dalam melawan penyakit ini karena kandungan enzim phosphatidylinositol 3-kinase di dalamnya.
Manfaat kayu manis dan madu juga berguna untuk memperlancar siklus menstruasi bagi wanita yang tak teratur.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kayu manis yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu meningkatkan kesuburan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Khasiat Kunyit Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
- Stomp & Stride Dukung Pejuang Garis Dua Lewat Event Eksklusif 'Kenapa Aku Belum Hamil?'
- 3 Manfaat Bawang Putih yang Luar Biasa, Ampuh Atasi Impotensi
- 4 Herbal yang Ampuh Atasi Masalah Loyo Pria di Ranjang
- 4 Khasiat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
- 5 Manfaat Kayu Manis, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat