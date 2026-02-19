3 Manfaat Kayu Manis, Diabetes Bakalan Ogah Menyerang
Kamis, 19 Februari 2026 – 05:24 WIB
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan lezat.
Kayu manis sejak dahulu kala sudah digunakan sebagai pengobatan tradisional.
Rutin minum air rebusan kayu manis sangat baik bagi kesehatan dan tanpa efek samping.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi Nyeri Rematik
Manfaat kayu manis yang pertama ialah membantu mengurangi nyeri rematik.
Kayu manis sangat dianjurkan bagi penderita rematik karena bisa mengurangi rasa nyeri.
Kayu manis bisa mengurangi sitokin, yaitu protein-protein kecil yang menyebabkan rematik.
2. Mencegah Diabetes
Khasiat kayu manis lainnya yakni bisa menurunkan kadar gula darah.
Ada beberapa manfaat kayu manis yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan jantung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Fiks, Ini Bukti Warga Jakarta Malas Gerak
- 5 Manfaat Lemon Campur Serai, Ampuh Atasi Tekanan Darah Tinggi
- 7 Makanan Kaya Kandungan Magnesium yang Baik untuk Kesehatan Jantung
- 5 Khasiat Teh Serai, Ampuh Obati Diabetes
- 5 Makanan untuk Kesehatan Jantung yang Lebih Baik
- 3 Khasiat Minyak Zaitun, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Ini