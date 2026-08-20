3 Manfaat Kayu Manis untuk Kulit, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai rempah yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit.

Salah satunya ialah kayu manis. Kayu manis bukan hanya membuat cita rasa makanan bertambah nikmat, tetapi juga bisa menyulap wajah wanita tampak memesona.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan jerawat

Kayu manis punya kandungan antijamur, antioksidan dan antibakteri, manfaatnya bisa mencegah hadirnya jerawat dan cacar kulit.

Tidak hanya itu saja, kayu manis juga bisa melancarkan aliran darah ke kulit.

Untuk cara penggunaanya, haluskan kayu manis dan dicampur dengan madu, dengan perbandingan 1:3. Setelah itu aduk sampai rata dan jadikan masker wajah, gunakan dua kali seminggu dan rasakan manfaatnya.

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2. Merawat kulit kering

Memiliki masalah kulit kering bisa diatasi dengan masker kayu manis.

Karena, manfaat kayu manis bisa efektif menjadi pelembap kulit.