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3 Manfaat Kelapa yang Bikin Kaget

3 Manfaat Kelapa yang Bikin Kaget
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Kelapa. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KELAPA merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Baik dikonsumsi dalam bentuk daging buah, air, santan, atau minyaknya, kelapa menyimpan potensi manfaat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu Mengontrol Gula Darah

Manfaat kelapa yang pertama ialah membantu mengontrol gula darah.

Kelapa memiliki kandungan serat dan lemak sehat yang tinggi, tetapi rendah gula serta karbohidrat.

Kombinasi ini diyakini bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

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Beberapa studi menunjukkan bahwa minyak kelapa memiliki efek positif terhadap gula darah, terutama bagi penderita diabetes, berkat sifat antiinflamasinya.

Salah satu laporan kasus menyebutkan bahwa minyak kelapa mampu menurunkan kadar glukosa pada pasien dengan diabetes.

Ada beberapa manfaat kelapa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menangkal radikal bebas.

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