3 Manfaat Kelengkeng, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - KELENGKENG merupakan buah mungil yang mengandung sgeudang manfaat.

Buah yang bisa Anda temukan di Asia Tenggara ini memiliki rasa yang manis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperkuat tulang

Manfaat kelengkeng yang pertama ialah memperkuat tulang Anda.

Mengonsumsi buah kelingkong ternyata memberikan manfaat untuk kesehatan tulang.

Pasalnya, dalam buah ini terdapat kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi yang berperan penting dalam mempertahankan kekuatan dan kesehatan tulang.

2. Menurunkan berat badan

Anda juga bisa mendapatkan khasiat untuk membantu menurunkan berat badan dari mengonsumsi buah kelengkeng.

Pasalnya, buah ini memiliki kandungan kalori yang rendah sehingga cukup efektif untuk membantu menurunkan berat badan.