3 Manfaat Kencur Campur Jahe, Ampuh Atasi Masuk Angin

JAKARTA - JAHE dan kencur merupakan herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Jahe mengandung zat antiinflamasi yang seringkali digunakan untuk bumbu masak, bahan dasar membuat minuman, mengobati luka, sampai bahan campuran air mandi sebagai aromaterapi.

Adapun dalam kencur mengandung lebih dari 23 jenis zat yang berguna untuk penyakit sistem saraf pusat, melawan bakteri penyebab infeksi, melawan jenis cacing parasit dan berbagai manfaat lainnya.

Berikut ini penjelasannya.

1. Mengatasi Batuk

Manfaat teh jahe dan kencur juga sangat bermanfaat untuk meredakan batuk dalam waktu cepat.

Selain memberikan rasa hangat, kandungan jahe dan juga kencur juga memiliki sifat antibakteri yang ampuh untuk menyingkirkan bakteri penyebab batuk.

Cara membuat ramuan untuk menghilangkan batuk dilakukan dengan cara mencampur parutan jahe dan kencur, lalu di rebus dan ditambahkan dengan sedikit gula merah dan di minum selagi masih hangat.

2. Meredakan Kembung dan Masuk Angin

Khasiat jahe dan kencur yang merupakan bahan penghangat alami ini sangat baik untuk mengatasi perut kembung dan juga masuk angin.