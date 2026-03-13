3 Manfaat Kencur untuk Kulit yang Bikin Kaget
Jumat, 13 Maret 2026 – 08:32 WIB
jpnn.com, JAKARTA - KENCUR merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat hidangan seperti pecal.
Kencur juga sering dipakai sebagai bahan dasar pembuatan jamu, contohnya beras kencur.
Ternyata kencur juga punya manfaat lain untuk para wanita, yaitu untuk kecantikan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bisa memutihkan wajah
Manfaat kencur yang pertama ialah bisa memutihkan wajah.
Kini banyak pemutih wajah instan di pasaran, tetapi pasti menggunakan bahan kimia.
Lebih baik menggunakan bahan alami seperti kencur untuk memutihkan wajah.
Caranya cukup mudah, haluskan beras dan kencur, lalu campurkan.
