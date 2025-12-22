menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Kentang untuk Kulit, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Kentang untuk Kulit, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Kentang untuk Kulit, Wanita Pasti Suka
Ilustrasi kentang. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KENTANG merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Sebab, rasa kentang memang sangat lezat untuk diolah menjadi berbagai makanan khas tanah air.

Tak hanya rasa lezatnya yang membuat orang suka dengan kentang, ternyata makanan yang satu ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan wanita.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencerahkan kulit

Untuk merasakan manfaat agar kulit tampak cerah, kentang bisa diaplikasikan menjadi masker.

Caranya parut kentang dan oleskan pada wajah selama 30 menit, lalu bilas.

Lakukan berulang setiap dua hari sekali, dan rasakan manfaatnya.

2. Mengatasi wajah berminyak

Bagi wanita dengan wajah yang berminyak, ternyata kentang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ada beberapa manfaat kentang yang ternyata baik untuk kulit dan salah satunya ialah membantu mengangkat sel kulit mati.

