3 Manfaat Ketumbar, Baik untuk Kesehatan Jantung Anda
Jumat, 12 Juni 2026 – 08:21 WIB
jpnn.com, JAKARTA - KETUMBAR merupakan salah satu rempah yang ada di dapur.
Ketumbar biasanya digunakan sebagai salah satu bahan hidangan gurih.
Namun jarang yang mengetahui, rempah yang satu ini memiliki banyak manfaat termasuk untuk jantung.
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Menggunakan ketumbar, sebagai bumbu dalam masakan, Anda mendapatkan manfaat untuk kesehatan jantung.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan kadar kolesterol jahat
Manfaat ketumbar yang pertama ialah menurunkan kadar kolesterol jahat.
Kolesterol tinggi bisa menjadi salah satunya penyebab serangan jantung.
Kolesterol jahat berlebih, dapat menumpuk pada pembuluh darah arteri sehingga terjadi penyumbatan.
Ada beberapa manfaat ketumbar yang ternyata bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan salah satunya mengontrol gula darah.
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