3 Manfaat Kismis, Anemia Bakalan Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - KISMIS merupakan buah kering yang biasanya ditambahkan sebagai salah satu bahan hidangan manis, seperti cake.

Kismis merupakan makanan lezat yang terbuat dari buah anggur yang dikeringkan.

Adapun kandungan yang ada pada kismis per 100 gram: air 14,9 g; energi 302kal; protein 3,39 g; lemak total 0,46 g; karbohidrat 79,52; serat 4 g; gula 59,19 g; kalsium 53 mg.

Kismis juga mengandung Zat besi 1,79 mg; magnesium 35 mg; fosfor 115 mg; potasium 746 mg; sodium 12 mg; zinc 0,32 mg; tembaga 0,363 mg; mangan 0,308 mg; selenium 0,7 mkg; vitamin C 3,2 mkg; riboflavin 0,19 mg; niasin 1,142 mg; folat 3 mkg; vitamin K 3,5 mkg; vitamin E 0,12 mkg.

Berikut khasiat mengonsumsi kismis untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah anemia

Manfaat kismis yang pertama ialah mencegah anemia.

Bagi orang yang mengalami anemia, maka kismis adalah solusi untuk menanggulanginya.

Bagi penderita anemia bisa melakukan diet dengan mengonsumsi kismis.