3 Manfaat Kopi Hitam untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa jenis minuman populer kesukaan banyak orang, salah satunya kopi hitam.

Kopi hitam, minuman populer yang dikenal karena aromanya yang khas.

Kopi hitam memiliki beberapa manfaat, termasuk meningkatkan kewaspadaan dan kinerja kognitif.

Namun, pernahkah Anda mencoba minum kopi hitam untuk menurunkan berat badan?

Kafein, komponen utama dalam kopi, bisa meningkatkan metabolisme Anda, sehingga menghasilkan lebih banyak pembakaran kalori.

Kopi hitam juga bisa berfungsi sebagai penekan nafsu makan alami, membuat Anda kenyang lebih lama dan menurunkan asupan kalori secara keseluruhan.

Namun, berhati-hatilah saat minum kopi hitam untuk menurunkan berat badan.

Konsumsi minuman ini secara berlebihan bisa menimbulkan efek samping.