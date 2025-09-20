3 Manfaat Kopi untuk Kesehatan Hati yang Perlu Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - KOPI tidak diragukan lagi merupakan salah satu minuman populer kesukaan banyak orang.

Kebanyakan orang minum kopi di pagi hari untuk meningkatkan energi dan mengatasi rasa lesu di sore hari.

Namun, ternyata secangkir kopi harian Anda memiliki lebih banyak manfaat bagi tubuh Anda daripada yang kamu kira, yaitu juga mendukung kesehatan hati Anda.

Ini adalah berita baik bagi para penyuka kopi. Data menunjukkan bahwa lebih dari dua juta orang menderita penyakit hati di seluruh dunia, dan ini bisa menjadi kabar baik karena kopi bukanlah faktor risiko yang berkaitan dengan hati Anda.

Kopi adalah salah satu minuman yang paling digemari di dunia.

Meskipun minum terlalu banyak kafein tidak baik untuk kesehatan Anda, mengonsumsinya dalam jumlah sedang bisa bermanfaat bagi kesehatan hati kamu.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal BMC Public Health memberikan kabar baik tentang minum kopi untuk kesehatan hati.

Penelitian ini melibatkan 5.00.000 orang dan menemukan bahwa minum kopi bisa secara signifikan menurunkan risiko terkena penyakit hati.