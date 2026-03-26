3 Manfaat Kubis, Ampuh Kontrol Tekanan Darah

jpnn.com, JAKARTA - KUBIS merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Kubis mengandung vitamin C, vitamin K, serat, folat, dan kalium yang penting untuk daya tahan tubuh.

Anda bisa mengolah kubis dengan cara dikukus, jus, dan tumis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rendah kalori

Jika Anda sedang berusaha menurunkan berat badan, cobalah mengganti makanan padat kalori dengan makanan rendah kalori.

Kubis mentah yang diiris tipis hanya mengandung sekitar 17,5 kalori per cangkir.

Kubis bisa membantu kamu menurunkan atau mengelola berat badan lebih efektif.

Banyak makanan rendah kalori dan kaya nutrisi yang biasanya mahal, tetapi kubis termasuk terjangkau.