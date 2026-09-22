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3 Manfaat Kulit Apel, Berat Badan Bakalan Ambyar

3 Manfaat Kulit Apel, Berat Badan Bakalan Ambyar
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Ilustrasi Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APEL merupakan salah satu buah favorit banyak orang. Rasanya yang manis membuat banyak orang suka mengonsumsi apel begitu saja.

Tidak hanya buahnya, kulit apel juga kaya akan berbagai kandungan nurisi.

Meskipun apel terkenal dengan nilai gizinya, kulitnya sering kali dibuang.

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Namun sebelum Anda membuang kulit apel, pertimbangkan manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan Anda.

Apel kaya akan serat, antioksidan, vitamin, dan mineral, serta mengandung semua nutrisi penting dalam jumlah seimbang.

Itulah sebabnya apel menjadi buah yang paling banyak dimakan di dunia.

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Namun karena penggunaan lilin dan bahan kimia berbahaya lainnya, beberapa orang mungkin memilih untuk mengupas kulit apel sebelum mengonsumsinya.

Hal ini menghilangkan banyak nutrisi penting pada apel. Lebih baik lagi jika kita mengonsumsi apel dengan kulitnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Ada beberapa manfaat kulit apel yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya kaya serat.

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