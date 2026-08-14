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3 Manfaat Kulit Manggis yang Bikin Kaget

3 Manfaat Kulit Manggis yang Bikin Kaget
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Ilustrasi buah manggis. Foto: shopify.com

jpnn.com, JAKARTA - MNAGGIS merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kandungan tersebut juga membuat kulit manggis dipercaya ampuh mengatasi berbagai macam penyakit termasuk diabetes, kolesterol bahkan kanker.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, kulit manggis bisa dikonsumsi sebagai teh herbal, jus, atau suplemen.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengontrol Gula Darah

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis bisa menurunkan kadar gula darah dan menjaga tetap stabil.

Hal ini dikarenakan kandungan xanthone pada kulit manggis, kemampuan tersebut dipercaya bisa mencegah resistensi insulin dan diabetes.

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2. Menurunkan Kadar Kolesterol

Kulit manggis juga memiliki kandungan serat yang dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan mencegah penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah.

3. Menghambat Pertumbuhan Sel Kanker

Manfaat kulit manggis selanjutnya ialah menghambat pertumbuhan sel kanker.

Ada beberapa manfaat kulit manggis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kadar kolesterol.

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