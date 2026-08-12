3 Manfaat Kunyit, Ampuh Atasi Deretan Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.
Berkat kandungan tersebut, kunyit bisa membantu meredakan berbagai kondisi kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Penyakit Neurodegeneratif (Alzheimer dan Parkinson)
Manfaat kunyit yang pertama ialah membantu mengatasi penyakit neurodegeneratif.
Penyakit neurodegeneratif terjadi ketika sel-sel saraf di otak serta sumsum tulang belakang secara bertahap rusak dan mati.
Gejalanya berkembang perlahan seperti kehilangan ingatan, kesulitan bergerak, perubahan suasana hati, dan gangguan tidur.
Penyebabnya bisa beragam, termasuk peradangan kronis dan penumpukan protein berbahaya di otak.
Mengonsumsi suplemen kunyit bisa mengurangi peradangan di otak dan membantu mencegah perkembangan penyakit ini.
Ada beberapa manfaat kunyit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatasi deretan penyakit kronis.
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