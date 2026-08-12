3 Manfaat Kunyit, Ampuh Atasi Deretan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Berkat kandungan tersebut, kunyit bisa membantu meredakan berbagai kondisi kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Penyakit Neurodegeneratif (Alzheimer dan Parkinson)

Manfaat kunyit yang pertama ialah membantu mengatasi penyakit neurodegeneratif.

Penyakit neurodegeneratif terjadi ketika sel-sel saraf di otak serta sumsum tulang belakang secara bertahap rusak dan mati.

Gejalanya berkembang perlahan seperti kehilangan ingatan, kesulitan bergerak, perubahan suasana hati, dan gangguan tidur.

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Penyebabnya bisa beragam, termasuk peradangan kronis dan penumpukan protein berbahaya di otak.

Mengonsumsi suplemen kunyit bisa mengurangi peradangan di otak dan membantu mencegah perkembangan penyakit ini.