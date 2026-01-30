3 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Bisa Digunakan Sebagai Antiseptik
jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Daun sirih jika dicampur dengan kunyit, maka khasiatnya makin baik.
Pasalnya, kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan pada area kewanitaan.
Sedangkan, kandungan kunyit terdapat kurkumin; sesmetoksikumin; bisdesmetoksikurkumin; resim; pati; karbohidrat; protein; selulosa dan lemak.
Kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C; antioksidan; zat pahit; zat besi; fosfor; kalsium; hingga minyak atsiri.
Untuk membuat air rebusan daun sirih campur kunyit sangat mudah.
Sediakan 7 lembar daun sirih, 5 ruas rimpang kunyit, 2 sdt jintan hitam, 2 sdt madu, dan 1 liter air.
Cuci daun sirih sampai bersih lalu iris kecil-kecil, kemudian tumbuk kunyit yang sudah dikupas dan dicuci bersih.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur daun sirih untuk kesehatan dan salah satunya mengontrol gula darah.
