menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Bisa Digunakan Sebagai Antiseptik

3 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Bisa Digunakan Sebagai Antiseptik

3 Manfaat Kunyit Campur Daun Sirih, Bisa Digunakan Sebagai Antiseptik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kunyit. Foto: Ricardo/jpnncom

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Daun sirih jika dicampur dengan kunyit, maka khasiatnya makin baik.

Pasalnya, kandungan daun sirih menyimpan antioksidan, senyawa antibakteri, mineral, vitamin A, C, dan K, yang berfungsi menghilangkan bau tak sedap atau pun keputihan pada area kewanitaan.

Baca Juga:

Sedangkan, kandungan kunyit terdapat kurkumin; sesmetoksikumin; bisdesmetoksikurkumin; resim; pati; karbohidrat; protein; selulosa dan lemak.

Kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C; antioksidan; zat pahit; zat besi; fosfor; kalsium; hingga minyak atsiri.

Untuk membuat air rebusan daun sirih campur kunyit sangat mudah.

Baca Juga:

Sediakan 7 lembar daun sirih, 5 ruas rimpang kunyit, 2 sdt jintan hitam, 2 sdt madu, dan 1 liter air.

Cuci daun sirih sampai bersih lalu iris kecil-kecil, kemudian tumbuk kunyit yang sudah dikupas dan dicuci bersih.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kunyit yang dicampur daun sirih untuk kesehatan dan salah satunya mengontrol gula darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI