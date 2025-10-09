3 Manfaat Kunyit yang Dicampur Asam Jawa, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Secara alamiah, kunyit mengandung bahan aktif yang berfungsi sebagai analgesik (meredakan nyeri), antipiretik (menurunkan suhu tubuh saat demam), dan antiradang.

Begitu juga dengan asam jawa yang mengandung bahan aktif sebagai antiradang, antipiretik, dan penenang.

Nah, apa saja manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dari kunyit yang dicampur asam jawa?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan nyeri haid

Jamu kunyit asam jawa umum dikonsumsi oleh wanita dengan keluhan nyeri haid.

Bahkan kini kunyit asam sudah banyak diproduksi dalam bentuk serbuk atau minuman kemasan sehingga kamu tidak perlu repot-repot meraciknya sendiri.

2. Sebagai antioksidan

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kunyit dan asam jawa sama-sama bermanfaat sebagai antioksidan.