3 Manfaat Kurma, Ibu Hamil Wajib Mengonsumsinya

APAKAH Anda suka mengonsumsi kurma? Kurma merupakan salah satu buah kering dengan segudang manfaat luar biasa.

Mengonsumsi kurma bisa membantu mengurangi rasa lapar yang Anda rasakan.

Anda bisa menikmati kurma dalam bentuk minuman, makanan, dan camilan, serta dalam bentuk kudapan manis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Mengelola Gula Darah

Manfaat kurma yang pertama ialah membantu mengelola gula darah.

Mengonsumsi kurma tidak terlalu memengaruhi kadar glukosa (gula) darah karena kurma memiliki indeks glikemik yang rendah.

Indeks glikemik mengukur seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah.

Makanan dengan indeks glikemik rendah, seperti kurma, meningkatkan kadar gula darah secara perlahan.