JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Kurma yang Tidak Terduga, Kaya Akan Antioksidan

3 Manfaat Kurma yang Tidak Terduga, Kaya Akan Antioksidan

3 Manfaat Kurma yang Tidak Terduga, Kaya Akan Antioksidan
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang disukai banyak orang.

Mengonsumsi kurma diketahui bisa membantu mengatasi rasa lapar.

Makan kurma setiap hari bisa memberikan kebaikan bagi tubuh, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Manis Alami

Kandungan gula dalam kurma terjadi secara alami. Para ahli menyarankan kamu membatasi asupan gula tambahan.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa gula tambahan meningkatkan risiko penyakit jantung dan obesitas.

American Heart Association (AHA) merekomendasikan agar wanita mengonsumsi tidak lebih dari 6 sendok teh gula tambahan setiap hari, yang setara dengan 25 gram atau 100 kalori.

2. Kaya Antioksidan

Kurma kaya akan antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif dan memiliki sifat antijamur.

Ada beberapa manfaat kurma yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya akan antioksidan.

