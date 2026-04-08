3 Manfaat Lengkuas, Pria Pasti Suka

Lengkuas. Foto: Daleys Fruit Tree Nursery

jpnn.com, JAKARTA - LENGKUAS merupakan salah satu rempah yang sering digunakan sebagai bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Lengkuas merupakan tanaman rimpang yang masih satu keluarga dengan jahe.

Lengkuas juga sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kesuburan

Manfaat lengkuas bisa membantu meningkatkan kesuburan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lengkuas memiliki potensi untuk mendukung kesehatan pria.

Dalam sebuah studi terhadap pria dengan masalah infertilitas, sebanyak 76 partisipan mengalami peningkatan jumlah cairan setelah mengonsumsi kapsul yang mengandung ekstrak lengkuas selama 12 minggu.

Lengkuas juga bisa membantu meningkatkan kesuburan. Sebuah penelitian menemukan bahwa ekstrak lengkuas bisa melancarkan aliran darah.

Ada beberapa manfaat lengkuas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan kesuburan.

