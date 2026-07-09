menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Lengkuas yang Bikin Kaget

3 Manfaat Lengkuas yang Bikin Kaget

3 Manfaat Lengkuas yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lengkuas. Foto: Daleys Fruit Tree Nursery

jpnn.com, JAKARTA - LENGKUAS merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang nutrisi.

Salah satu bumbu dapur ini pun tak bisa disepelekan. Pasalnya, salah satu khasiat lengkuas yang luar biasa adalah bisa membuat pria makin joss di ranjang.

Hasilnya bisa bikin istri lemas bahagia. Adapun kandungan lengkuas yakni galangin; beta-sitosterol; quercetin; alpin; dan flavonoid lainnya yang baik untuk tubuh.

Baca Juga:

Selain itu, lengkuas juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat makanan, dan karbohidrat yang baik.

Untuk penyajian lengkuas ini sangat mudah, caranya siapkan 2-3 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan madu.

Tumbuk lengkuas dan jahe kemudian rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Baca Juga:

Setelah mendidih angkat dan campurkan madu secukupnya. Air rebusan lengkuas campur madu siap dihidangkan, minum 1 kali sehari selama 7 hari, setelah itu kondisional sesuai kebutuhan.

Untuk dosis harian direkomendasikan mengonsumsi ramuan ini sebanyak 6 gram.

Ada beberapa manfaat lengkuas yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati asma.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI