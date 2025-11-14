3 Manfaat Madu, Ampuh Kontrol Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami pengganti gula yang baik untuk tubuh.
Madu juga telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Madu mentah berasal langsung dari sarangnya, yang memberikan banyak manfaat karena kaya akan nutrisi.
Berikut ini beberapa manfaat madu untuk tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengandung Antioksidan
Khasiat antioksidan madu membantu mengurangi stres oksidatif.
Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas yang merusak sel dan kemampuan tubuh untuk melawan efek buruknya.
2. Membantu Mengontrol Gula Darah
Madu memiliki indeks glikemik (IG) yang lebih rendah daripada gula. Madu tidak memicu lonjakan kadar glukosa (gula) dan insulin dalam darah.
Insulin adalah hormon yang membantu memindahkan glukosa dalam sel-sel tubuh.
Ada beberapa manfaat madu yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan jantung.
