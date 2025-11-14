menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Madu, Ampuh Kontrol Gula Darah

3 Manfaat Madu, Ampuh Kontrol Gula Darah

3 Manfaat Madu, Ampuh Kontrol Gula Darah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami pengganti gula yang baik untuk tubuh.

Madu juga telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Madu mentah berasal langsung dari sarangnya, yang memberikan banyak manfaat karena kaya akan nutrisi.

Baca Juga:

Berikut ini beberapa manfaat madu untuk tubuh, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung Antioksidan

Khasiat antioksidan madu membantu mengurangi stres oksidatif.

Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas yang merusak sel dan kemampuan tubuh untuk melawan efek buruknya.

Baca Juga:

2. Membantu Mengontrol Gula Darah

Madu memiliki indeks glikemik (IG) yang lebih rendah daripada gula. Madu tidak memicu lonjakan kadar glukosa (gula) dan insulin dalam darah.

Insulin adalah hormon yang membantu memindahkan glukosa dalam sel-sel tubuh.

Ada beberapa manfaat madu yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan jantung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI