3 Manfaat Madu Manuka yang Bikin Kaget
Rabu, 12 Agustus 2026 – 09:00 WIB
jpnn.com, JAKARTA - MADU manuka merupakan jenis madu yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Kalau Anda sedang butuh boost imun, madu Manuka bisa jadi pilihan cocok. Lantas apa saja manfaat dahsyatnya?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi Masalah Pencernaan
Manfaat madu Manuka yang pertama ialah membantu mengurangi masalah pencernaan.
Kandungan antibiotik di dalamnya berfungai sebagai obat untuk penyakit yang berasal dari bakteri.
Misalnya, bahaya dari bakteri bernama Clostridium bisa diredam oleh madu Manuka.
Asam lambung bisa berkurang dan menyeimbangkan sistem pencernaan kamu.
2. Meningkatkan Kualitas Tidur
Madu Manuka juga berkhasiat untuk meningkatkan kualitas tidur.
Ada beberapa manfaat madu manuka yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah staunya ialah meningkatkan kualitas tidur.
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