jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi mentimun begitu saja atau diolah dalam bentuk jus dan acar.

Berikut beberapa manfaat mentimun, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperkuat Tulang

Manfaat mentimun yang pertama ialah membantu memperkuat tulang.

Mentimun mengandung vitamin K yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang.

Satu buah mentimun lengkap dengan kulitnya bisa memenuhi lebih dari 40 persen kebutuhan harian vitamin K.

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Vitamin K dibutuhkan dalam pembentukan tulang. Kekurangan vitamin K bisa meningkatkan risiko osteoporosis dan memperbesar kemungkinan terjadinya patah tulang

Oleh karena itu, mengonsumsi mentimun secara rutin bisa membantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang.