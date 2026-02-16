3 Manfaat Mentimun yang Baik Dikonsumsi Setiap Malam

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka merasa lapar tengah malam. Hal ini tentu menjadi masalah bagi Anda yang sedang diet.

Agar lebih menyehatkan, makan buah-buahan bisa menjadi pilihan yang tepat.

Salah satunya adalah mentimun yang kaya manfaat dan bisa dimakan pada malam hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mentimun bantu jaga berat badan

Manfaat mentimun yang pertama ialah bisa membantu menjaga berat badan.

Dengan kandungan airnya, mentimun bisa membuat kamu merasa kenyang lebih lama.

Dengan itulah mentimun membantu kamu untuk makan dengan porsi yang lebih terbatas.

Bahkan karena kepadatan energi yang dimiliki tergolong sangat rendah, mentimun bisa memudahkan kamu yang ingin menurunkan berat badan.