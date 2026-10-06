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3 Manfaat Minum Air Kelapa Saad Haid, Silakan Dicoba ya

3 Manfaat Minum Air Kelapa Saad Haid, Silakan Dicoba ya
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Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAAT sedang haid, biasanya wanita suka mengonsumsi jamu untuk meredakan nyeri pada perut.

Namun, air kelapa juga bisa membantu meredakan nyeri haid dengan cepat.

Air kelapa tidak hanya bisa mengurangi rasa sakitnya saja, tetapi ada manfaat lainnya yang dirasakan saat sedang datang bulan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan nyeri haid

Minum air kelapa muda bisa membantu meredakan nyeri saat haid (dismenore), dan gejala sebelum menstruasi (premenstrual syndrome/PMS).

Hal itu juga sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Salah satu penelitian mengenai hubungan minum air kelapa dengan nyeri haid, dipublikasikan di Jurnal Kedokteran Brawijaya tahun 2020.

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Berdasarkan penelitian itu, kandungan magnesium di air kelapa bisa membantu mengurangi nyeri dismenore dan gejala PMS.

2. Mengatur siklus menstruasi

Konsumsi air kelapa dari kabar yang beredar mengatakan bisa menghentikan atau memperpanjang haid.

Ada beberapa manfaat suka minum air kelapa saat sedang haid dan salah satunya ialah membantu meredakan nyeri haid.

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