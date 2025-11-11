menu
3 Manfaat Minum Air Lemon Campur Kunyit, Turunkan Risiko Serangan Depresi

3 Manfaat Minum Air Lemon Campur Kunyit, Turunkan Risiko Serangan Depresi

3 Manfaat Minum Air Lemon Campur Kunyit, Turunkan Risiko Serangan Depresi
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi air lemon karena telah lama diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Selain lemon, kunyit juga merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.

Kandungan kurkumin, fitokimia utama dalam kunyit efektif melawan berbagai gangguan seperti anoreksia, luka diabetes, penyakit lever, artritis dan inflamasi.

Di sisi lain, lemon memiliki manfaat tersendiri untuk melawan penyakit.

Di mana komponen utama dalam lemon adalah asam sitrat bersama dengan nutrisi lain seperti folat dan kalium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan imunitas

Air lemon campur kunyit mengandung limfosit atau sel darah putih yang mampu melawan infeksi.

Kandungan makrofag adalah sel darah putih besar yang membantu menemukan patogen di dalam tubuh dan membunuh bakteri.

Ada beberapa khasiat rutin minum air lemon yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan depresi.

