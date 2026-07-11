3 Manfaat Minum Susu Campur Kurma, Sembelit Bakalan Ambyar
Sabtu, 11 Juli 2026 – 07:49 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Salah satu jenis susu kesukaan banyak orang ialah susu kurma.
Kandungan nutrisi buah kurma mengandung karbohidrat, protein, vitamin B, zat besi, dan kalium.
Sementara itu, susu kaya akan lemak, protein, dan segudang vitamin lainnya, seperti vitamin A, B6, dan D.
Dengan campuran nutrisi dan vitamin yang ada pada keduanya, ini khasiat yang ditawarkan oleh susu kurma.
Untuk itu, penting diketahui beberapa khasiat susu kurma bagi kesehatan.
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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga kesehatan jantung
Salah satu manfaat susu yang dicampur buah kurma adalah baik untuk kesehatan jantung.
Ada beberapa manfaat minum susu yang dicampur kurma yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya membantu mengatasi sembelit.
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