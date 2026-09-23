3 Manfaat Minyak Bunga Mawar yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK bunga mawar sering digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Cara untuk memakai minyak bunga mawar adalah dengan menghirupnya.

Anda bisa teteskan sedikit minyak bunga mawar ke dalam sebuah baskom berisi air hangat dan hirup uap airnya, atau gunakan mesin diffuser untuk mengubah minyak menjadi uap yang tersebar ke seluruh ruangan.

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Lalu, apa saja manfaat minyak mawar untuk kesehatan? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meredakan stres

Sebuah penelitian menyebut minyak bunga mawar sebagai aromaterapi bisa menurunkan stres dan menimbulkan sensasi rileks serta ketenangan.

Efek yang ditimbulkan ini lebih cepat dibandingkan dengan aromaterapi lainnya.

Aroma dari minyak ini jika dihirup juga bisa membantu mengatur pernapasan serta tekanan darah lebih stabil.

2. Minyak mawar juga bisa membuat tidur lebih nyenyak

Khasiat ini diketahui dari hasil penelitian terhadap 60 orang yang rutin menghirup uap minyak aromaterapi mawar selama 3 malam berturut-turut.