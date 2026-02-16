menu
3 Manfaat Minyak Ikan, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Minyak Ikan, Wanita Pasti Suka
Ilustrasi pil minyak ikan. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK ikan merupakan salah satu suplemen yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Oleh karena itu, suplemen ini cukup banyak dicari oleh masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Ketahui manfaat yang bisa Anda dapatkan bila mengonsumsi suplemen minyak ikan secara rutin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah penyakit berbahaya

Kandungan omega-3 yang terkandung dalam minyak ikan bisa menurunkan kadar trigliserida dalam darah, sehingga bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung.

Selain itu, kandungan pada minyak ikan bisa mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL) dan pencegah peradangan, sehingga mengurangi risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah.

2. Membantu mengobati gejala depresi

Omega-3 adalah kandungan yang sangat baik untuk otak, karena 60 persen otak manusia terdiri dari lemak.

Beberapa fakta mengatakan bahwa orang dengan gejala depresi memiliki kadar omega-3 yang rendah di dalam darahnya.

Ada beberapa manfaat minyak ikan yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya mencegah penyakit berbahaya.

