3 Manfaat Minyak Zaitun, Bantu Anda Hidup Lebih Lama

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun merupakan salah satu herbal yang baik untuk menjaga kesehatan.

Pola makan yang kaya minyak zaitun telah lama dikaitkan dengan harapan hidup lebih panjang dan risiko penyakit kronis lebih rendah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bersifat Antiinflamasi

Minyak zaitun mengandung asam oleat, yaitu lemak tak jenuh tunggal yang memiliki sifat antiinflamasi kuat.

Selain itu, minyak zaitun kaya polifenol, sejenis fitokimia dengan efek antioksidan tinggi.

Menurut ahli diet olahraga bersertifikat Kelly Jones, kandungan tersebut membantu melindungi tubuh dari peradangan dan stres oksidatif yang menjadi pemicu berbagai penyakit kronis.

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Senyawa lain seperti karotenoid dan antioksidan dalam minyak zaitun juga berperan menurunkan risiko penyakit jantung, termasuk aterosklerosis (penumpukan plak pada dinding arteri).

Sebuah studi pada 2021 terhadap hampir 93.000 orang Amerika menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi setidaknya setengah sendok makan minyak zaitun per hari memiliki risiko penyakit jantung 14 persen lebih rendah.