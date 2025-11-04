3 Manfaat Minyak Zaitun, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Jantung

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun telah lama dikenal sebagai salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak ini terkenal karena kandungan nutrisi yang kaya dan manfaat yang luas, baik untuk kesehatan dan kecantikan.

Cara menggunakan minyak zaitun bisa dikonsumsi atau dioles pada kulit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi risiko penyakit jantung

Manfaat minyak zaitun yang pertama ialah mengurangi risiko penyakit jantung.

Sebuah penelitian dalam Journal Of The American College Of Cardiology mendukung konsumsi minyak zaitun setiap hari untuk melindungi jantung.

Perlu diketahui, minyak zaitun seharusnya menggantikan lemak jenuh dalam makanan, bukan malah menambah asupan kalori.

2. Mendorong penurunan berat badan

Lemak baik juga bisa membantu kamu mencapai tujuan penurunan berat badan.