3 Manfaat Minyak Zaitun yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK zaitun merupakan salah herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak buah zaitun sama sekali tidak mengandung kolesterol, karbohidrat, dan lemak.

Nyatanya minyak ini juga menawarkan segudang manfaat kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati rematik

Rematik (rheumatoid arthritis) adalah penyakit autoimun yang memunculkan gejala nyeri sendi berulang.

Manfaat minyak zaitun nyatanya juga bisa membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan sendi akibat rematik.

Khasiat minyak zaitun ini akan berlipat ganda jika dikombinasikan dengan konsumsi minyak ikan, sumber asam lemak omega-3 yang bisa menangkal peradangan dalam tubuh.

2. Menekan risiko diabetes tipe 2

Peradangan dalam tubuh diduga kuat sebagai dalang di balik beragam penyakit kronis. Ini termasuk kanker, penyakit jantung, sindrom metabolik, Alzheimer, arthritis, obesitas, degenerasi makular, hingga diabetes.