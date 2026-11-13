3 Manfaat Oatmeal, Bikin Kolesterol Tinggi Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan. Ada berbagai menu sarapan yang bisa Anda konsumsi.

Salah satunya ialah oatmeal. Oatmeal merupakan salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu Merelaksasi Pembuluh Darah

Manfaat oatmeal yang pertama ialah membantu merelaksasi pembuluh darah.

Oatmeal mendukung pembuluh darah yang fleksibel dan rileks berkat kandungan magnesium serta serat.

Konsumsi magnesium dari makanan seperti oat bisa membantu menjaga pergerakan pembuluh darah tetap normal dan mendukung tekanan darah yang sehat.

Serat dalam oatmeal akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang membuat pembuluh darah rileks, sehingga darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh.

2. Mengurangi Peradangan

Peradangan yang berkelanjutan bisa merusak arteri dan meningkatkan risiko hipertensi.