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3 Manfaat Pare yang Bikin Kaget

3 Manfaat Pare yang Bikin Kaget
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Sayuran pare. Foto: Boldsky

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu sayuran pahit kesukaan banyak orang.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pare berpotensi memberikan dampak positif bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu Mencegah Kanker

Manfaat pare yang pertama ialah membantu mencegah kanker.

Kulit pare mengandung antioksidan kuat yang mampu menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ekstrak pare murni berpotensi digunakan sebagai terapi tambahan bersama pengobatan kanker konvensional.

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Meski hasil awal cukup menjanjikan, para peneliti menekankan masih diperlukan riset lanjutan untuk memahami peran dan efektivitas pare dalam pencegahan kanker pada manusia.

2. Menurunkan Kolesterol

Pare juga diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat) yang berperan dalam penumpukan plak di arteri.

Ada beberapa manfaat pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan kanker.

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