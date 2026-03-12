menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran

3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran

3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pekerja kantoran. Foto/Ilustrasi: Ricardo/Jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PUASA sering dikaitkan dengan tubuh lemas dan hilangnya konsentrasi.

Namun ternyata, riset membuktikan bahwa dengan berpuasa, akan membuat produktivitas kerja meningkat.

Jadi, tak hanya memberi manfaat kesehatan, puasa juga tanpa disadari bisa membuat kita yang berpuasa lebih fokus.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tak ada waktu ngemil

Jika hari biasa pekerja kantoran memikirkan akan makan atau ngemil apa sambil bekerja, maka disaat berpuasa tak akan memikirkan hal itu, sehingga bisa membuat kita lebih fokus pada tugas pekerjaan.

2. Tingkat stres menurun

ketika kita sedang berpuasa, tubuh akan memproduksi hormon neurotropik lebih banyak.

Baca Juga:

Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah sel-sel otak akan lebih banyak diproduksi sehingga kinerja otak semakin baik.

Selain itu, saat puasa juga terjadi penurunan kadar hormon kortisol yang membuat stres berkurang. Bekerja jadi lebih mudah fokus.

Ada beberapa manfaat melakukan ibadah puasa untuk pekerja kantoran dan salah satunya ialah tingkat stres menurun lebih cepat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI