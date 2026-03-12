3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran

jpnn.com, JAKARTA - PUASA sering dikaitkan dengan tubuh lemas dan hilangnya konsentrasi.

Namun ternyata, riset membuktikan bahwa dengan berpuasa, akan membuat produktivitas kerja meningkat.

Jadi, tak hanya memberi manfaat kesehatan, puasa juga tanpa disadari bisa membuat kita yang berpuasa lebih fokus.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tak ada waktu ngemil

Jika hari biasa pekerja kantoran memikirkan akan makan atau ngemil apa sambil bekerja, maka disaat berpuasa tak akan memikirkan hal itu, sehingga bisa membuat kita lebih fokus pada tugas pekerjaan.

2. Tingkat stres menurun

ketika kita sedang berpuasa, tubuh akan memproduksi hormon neurotropik lebih banyak.

Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah sel-sel otak akan lebih banyak diproduksi sehingga kinerja otak semakin baik.

Selain itu, saat puasa juga terjadi penurunan kadar hormon kortisol yang membuat stres berkurang. Bekerja jadi lebih mudah fokus.