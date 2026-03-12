3 Manfaat Puasa untuk Pekerja Kantoran
jpnn.com, JAKARTA - PUASA sering dikaitkan dengan tubuh lemas dan hilangnya konsentrasi.
Namun ternyata, riset membuktikan bahwa dengan berpuasa, akan membuat produktivitas kerja meningkat.
Jadi, tak hanya memberi manfaat kesehatan, puasa juga tanpa disadari bisa membuat kita yang berpuasa lebih fokus.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tak ada waktu ngemil
Jika hari biasa pekerja kantoran memikirkan akan makan atau ngemil apa sambil bekerja, maka disaat berpuasa tak akan memikirkan hal itu, sehingga bisa membuat kita lebih fokus pada tugas pekerjaan.
2. Tingkat stres menurun
ketika kita sedang berpuasa, tubuh akan memproduksi hormon neurotropik lebih banyak.
Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah sel-sel otak akan lebih banyak diproduksi sehingga kinerja otak semakin baik.
Selain itu, saat puasa juga terjadi penurunan kadar hormon kortisol yang membuat stres berkurang. Bekerja jadi lebih mudah fokus.
Ada beberapa manfaat melakukan ibadah puasa untuk pekerja kantoran dan salah satunya ialah tingkat stres menurun lebih cepat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Tips Kulit Terhindar dari Dehidrasi Saat Puasa
- Habib Ja’far: Sahur Bergizi Jadi Ikhtiar Agar Ibadah Puasa Tetap Optimal
- Ramadan Penuh Godaan, Beckham Putra Pilih Jalan Profesional Demi Persib Bandung
- 4 Tips Cegah Bau Mulut Saat Puasa
- Hukum Berkumur dan Sikat Gigi Siang Hari Saat Puasa
- Hidayat Nur Wahid: Puasa Ingatkan Makna Hidup & Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan